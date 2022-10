Star Academy 2022 - Enola et Louis chantent "Un roman d'amitié" d'Elsa et Glenn Medeiros

C'était une évidence pour eux ! Dès la première semaine, Enola et Louis ont découvert qu'ils avaient de multiples points communs. Une amitié naissante qui tombe à pic... Ce soir, ils interprètent une chanson qui leur va si bien, le titre "Un roman d'amitié" d'Elsa et Glenn Medeiros. Ils se sont entraînés cette semaine pour impressionner le jury. Vont-ils réussir à atteindre leur objectif ? La réponse tout de suite... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.