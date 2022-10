Star Academy 2022 - Enola, Léa et Anisha chantent "I'll never love again" de Lady Gaga

Le deuxième trio de la soirée monte sur scène. Et cette fois-ci, il est uniquement composé d'élèves. Enola, Léa et Anisha vont interpréter le titre "I'll never love again" de Lady Gaga. Une musique qui requiert beaucoup de technique. Mais, toutes les trois ont su nous convaincre et faire leurs preuves lors du premier prime. Si elles appliquent les conseils des coachs, ce trio s'annonce grandiose... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.