Star Academy 2022 - Les nommés de la semaine 2 sont...

Michael Goldman a annoncé qu'il y aurait non pas un, mais deux éliminés cette semaine, forcément la pression est double pour nos académiciens. Les évaluations ont été très stressantes pour eux, et certains se sentent réellement en danger... Verdict : Qui sera sur le banc des nommés pour le prochain prime ? La réponse en vidéo ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.