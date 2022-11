Star Academy 2022 - EXCLU - Les premiers mots de Louis et Léa après leur élimination

Louis et Léa ont été les finalistes malheureux, éliminés aux portes de la super-finale. Mais ce sont des finalistes totalement heureux et épanouis que l'on retrouve en interview exclusive pour MYTF1. Leurs meilleurs souvenirs, leurs projets. Découvrez l'interview de Louis et Léa.