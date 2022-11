Star Academy 2022 - Camille Lellouche fait une annonce incroyable à Enola

Aujourd'hui, journée spéciale, après une matinée sportive les élèves se retrouvent sur le plateau pour les répétitions, et Enola à la chance de chanter avec Camille Lellouche et visiblement les essais se passent très bien. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.