Star Academy 2022 - Nouveau défi pour les académiciennes : danser et chanter en talons !

Yanis Marshall lance un nouveau défi aux académiciennes de la promo, elles devront chanter et danser en talons lors du prochain prime ! Un challenge de taille pour Tiana et Anisha, peu habituées à cet exercice... Résultat à découvrir en direct samedi soir ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.