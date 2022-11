Star Academy 2022 - Feu! Chatterton et Stanislas chantent "Un monde nouveau"

Stanislas est le dernier nommé de la semaine à monter sur scène ce soir et il a l'honneur de partager un duo avec le groupe de Rock Feu! Chatterton. Ensemble, ils vont interpréter le titre "Un monde nouveau". Une chanson qui, on l'espère, portera chance à Stan ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.