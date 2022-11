Star Academy 2022 – Hyphen Hyphen et Louis chantent "Too Young"

C'est maintenant au tour de Louis de se lancer sur scène pour chanter en duo, non pas avec un artiste, mais bien avec un groupe de rock, qui n'est autre que Hyphen Hyphen. Il va devoir se surpasser et sortir de sa zone de confort pour performer avec eux sur leur titre "Too Young". On vous laisse découvrir sa prestation... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.