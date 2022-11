Star Academy 2022 - "J'ai peur", Enola s'effondre dans les bras de Louis

"Peut-être que je pars dans deux trois jours". On connait la pudeur d'Enola. Mais ce soir, notre élève fait tomber sa carapace et ne peut retenir ses larmes. Des larmes d'émotion, de stress et de crainte à quelques jours de la demi-finale.