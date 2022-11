Star Academy 2022 - "JE T' AAAAAIIIMMME" ou pas. Léa et Anisha en compet pour chanter avec Lara Fabian

On connait les invités de la finale. Des invités prestigieux, comme Robbie Williams, Nolwenn Leroy, Christophe Maé, Lara Fabian ou Soprano. Reste à savoir qui de nos académiciens partageront la scène avec eux. Pour cela, vous le savez maintenant depuis plusieurs semaines, il faut passer par l'étape de la prise de tona. Pour Lara Fabian, sont pressenties léa et Anisha. Découvrez leur répétition. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.