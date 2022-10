Star Academy 2022 - Julien chante "Thinking Out Loud" de Ed Sheeran

Julien, le troisième nommé de la semaine, s'apprête à monter sur scène. Il a choisi d'interpréter le titre "Thinking Out Loud" d'Ed Sheeran. Le chanteur s'est beaucoup remis en question cette semaine, mais a pris conscience d'une chose : il veut continuer d'aventure ! On espère que cette chanson lui portera chance. Découvrez sa prestation maintenant... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.