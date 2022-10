En savoir plus sur Julien Clerc

Le prime de la Star Academy a accueilli un monument de la chanson française : Julien Clerc. Il est venu partager un medley avec Paola, Louis et Anisha et nous a interprété son titre "Mademoiselle". Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.