Star Academy 2022 - Juliette Armanet et Chris chantent "Flamme"

C'est au tour du deuxième duo de se lancer. Il s'agit de notre doyen (enfin, on se comprend !) de la compétition, Chris et Juliette Armanet. Ensemble, ils vont chanter le titre "Flamme" de son album "Brûler le feu". Une musique dansante, entraînante et qui évoque l'amour avec un grand A. Ce soir, Chris se livre sur un registre légèrement différent de sa première prestation. Va-t-il nous convaincre ? Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.