Star Academy 2022 - La minute du téléphone est de retour...

On s'en souvient tous. Une minute et pas une seconde de plus. Sauf si certains dépassent le compteur. Regardez comment nos académiciens l'apprivoisent. Et des conversations qui peuvent déjà s'avérer cocasses, regardez ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.