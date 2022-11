Star Academy 2022 - La Quotidienne du 10 novembre 2022

Les élèves commencent leur journée par un cours de chant avec Adeline Toniutti. De quoi les réveiller pour une journée qui s'annonce chargée. Surprise ! Matt Pokora est l'invité du jour et il donne une masterclass dont les académiciens se souviendront. Coach Joe n'est pas venu pour rigoler et il leur propose une activité ludique : un morpion ! Léa est la danseuse de la semaine et Yanis Marshall lui propose un challenge de taille ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.