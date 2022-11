Star Academy 2022 - La Quotidienne du 14 novembre 2022

Au programme de la Quotidienne de ce lundi 14 novembre, le retour des élèves au Chatau après un prime fort en émotions. Le debrief de la soirée en compagnie de Michaël Goldman et Laure Ballon. Et le voyage vers Orléans pour assister et chanter (Slimane a tenu sa promsse) avec Slimane et Vitaa lors de leur concert. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.