Star Academy 2022 - La Quotidienne du 2 novembre 2022

Voici le programme de la Quotidienne du jour. C'est mercredi, c'est... L'heure de évals. Les premiers à se présenter sont Enola et Louis. Puis viennent Stan et Chris, Julien et Anisha et Léa et Tiana. Pour clôturer la journée : Carla et Tiana. Le stress des évals combiné au stress du binôme tend toute la promotion. Seul le cours de Pierre, le prof de théâtre permet de faire retomber la tension pour quelques heures. Avant l'annonce des només par Mickaël Goldman.