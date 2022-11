Star Academy 2022 - La Quotidienne du 22 novembre 2022

Les élèves commencent la journée par brûler des calories avec Coach Joe ! Au programme, abdos et trampolines pour nos finalistes. Ensuite Adeline Toniutti coache les élèves pour qu'ils puissent atteindre des hauteurs dignes des plus grandes voix. Léa continue sa "propagande" et ce n'est pas du goût d'Enola. Soprano vient donner une masterclass et montre aux élèves comment improviser ! Les répétitrices annoncent les invités du prime final et les répétitions peuvent commencer pour le grand show de samedi ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.