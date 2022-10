Star Academy 2022 - La Quotidienne du 31 octobre 2022

Cette semaine, c'est la semaine des duos ! Ce qui veut dire, évaluations en duo, chorégraphies en duo, mais aussi nominations et éliminations en duo. Deux fois plus de stress pour cette semaine, sachant qu'ils doivent se battre pour eux et pour leur partenaire... Le debrief de Laure Balon va en aider certains, mais aussi les fameux cours de chant d'Adeline !