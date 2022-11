Star Academy 2022 - La Quotidienne du 5 novembre 2022

Veille du prime des duos, et de plus en plus de stress pour les nommées, après un cours de sport intensif avec le Coach Joe, les académiciens prennent la direction du plateau pour les répétitions, et ensuite ça sera la dernière soirée pour profiter, tout donner et tout connaître avant que deux élèves soient éliminées. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.