Star Academy 2022 - La Quotidienne du 7 novembre 2022

Aujourd'hui, c'est l'heure du debrief ! Dans cette quotidienne, nous reviendrons sur le prime 4 des académiciens, afin qu'ils puissent comprendre leurs erreurs et s'améliorer. Après un cours de chant, Michael Goldman fera l'annonce du thème des évaluations, et pour finir les académiciens recevront la visite des parents de Grégory Lemarchal ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.