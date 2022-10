Star Academy 2022 - La spécialité de Yanis Marshall, la danse en talons - Son show en plateau

Yanis Marshall est chorégraphe, professeur et danseur. Il est le nouveau professeur de sport de cette saison de la Star Academy 2022. C'est très tôt qu'il intègre les plus grandes troupes de comédie musicale. Une carrière époustouflante qui le guide vers des studios de danse aux quatre coins du monde ! Il a rencontré les plus grandes stars : Céline Dion, Mariah Carey ou encore Beyoncé. Mais cette fois-ci, c'est au château qu'il va enseigner son art ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.