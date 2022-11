Star Academy 2022 - Lara Fabian et Léa chantent "Je t'aime"

Eh oui, si vous suivez la quotidienne, vous savez à quel point Léa rêvait de ce duo pour la finale ! Ce soir, Lara Fabian et Léa vont unir leurs voix sur le titre "Je t'aime" de l'artiste belgo-canadienne ET directrice de la Star Academy au Québec. Deux grandes voix qui nous réservent un sacré spectacle ! Ça vaut le détour, croyez-nous... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.