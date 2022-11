Star Academy 2022 - Laure, Adeline, Marlène et Lucie chantent "Show must go on"

Nos 4 drôles de dames : Laure, Adeline, Marlène et Lucie nous font l'honneur de monter sur scène pour le dernier prime de la Star Academy 2022. Ensemble, elles vont unir leurs voix sur le titre "Show must go on", chanson mythique du groupe britannique "Queen". Eh oui, rien que ça ! On a hâte de les entendre chanter. On vous laisse découvrir...