Star Academy 2022 - Le debrief du prime #2 et c'est l'ascenseur émotionnel !

C'est un des moments forts de la semaine : l'heure du debrief. Cette saison Laure Balon, la prof d'expression scénique, rejoindra tous les dimanches les académiciens. Hier, deuxième debrief et le bilan est très mitigé, certains sont simplement content et d'autres très déçu... Mais avec l'élimination de leur camarade Amisse, ils sont tous encore plus motivés pour cette nouvelle semaine. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.