Star Academy 2022 - Le live du 15 octobre 2022

Un avant-goût de ce qui vous attend dans "Star Academy, le Live", la chaîne événementielle qui vous permet de suivre le quotidien des académiciens. Les élèves sont enfin arrivés à Dammarie-les-lys et apprivoisent le Château. Entre fatigue et excitation, on les suit dans leur découverte.