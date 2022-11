Star Academy 2022 - Stanislas et Chris en tête du classement cette semaine

Chaque semaine, les élèves sont évalués par leurs professeurs. Cette fois-ci, six duos étaient formés pour les évaluations et c'est Stan et Chris qui se sont hissés en tête de classement ! Une belle remontée pour Chris qui partait pourtant perdant suite à l'annonce de cette semaine particulière.