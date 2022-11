Star Academy 2022 - Le premier finaliste de la saison est...

L'heure est arrivée de connaître le premier finaliste de la saison. Le ou la ? Ils ne sont plus que 6 au château. Louis, Enola, Léa, Tiana, Anisha et Chris. SI vous suivez le live de la Star Ac, vous avez suivi les évaluations de nos élèves. D'après vous ? Qui mérite sa place en finale ? La réponse maintenant. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.