Star Academy 2022 - Léa, Anisha, Enola et Louis chantent "I wanna dance with someboby" de Whitney Houston

Les quatre finalistes de la saison s'affrontent lors d'une battle légendaire qui va permettre à l'un d'eux d'être le grand gagnant de la compétition ! Léa, Anisha, Enola et Louis interprètent ensemble le titre "I wanna dance with someboby" de Whitney Houston. Découvrez leur prestation remarquable... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.