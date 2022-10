Star Academy 2022 - Léa chante "Listen" de Beyoncé

Léa a 24 ans et est originaire de Paris. Ce soir, elle va interpréter le titre "Listen" de Beyoncé. A seulement 24 ans, son rêve c'est de devenir une "diva". Il faut du courage et un peu (beaucoup) d'audace pour s'attaquer à du Beyoncé dès le premier prime ! Mais Léa n'a pas froid aux yeux...