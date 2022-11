Star Academy 2022 - Léa va-t-elle réussir sa dernière éval devant les profs ?

Léa a eu la chance d'avoir une chanson écrite par Vitaa, et cela fait deux jours qu'elle la chante a tue-tête dans tout le château, et c'est maintenant l'heure des évaluations et de la chanter devant le corps professoral pour la dernière fois ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.