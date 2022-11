Star Academy 2022 - Léa et Tiana chantent "Quand on a que l'amour" de Jacques Brel

Léa et Tiana sont le deuxième duo en danger ce soir. L'annonce des nommés était le coup de massue pour elle cette semaine. Mais les deux jeunes filles sont motivées plus que jamais pour rester dans l'aventure, d'autant plus que leurs destins sont liés. Elles interprètent la magnifique chanson de Jacques Brel "Quand on a que l'amour". Vont-elles réussir à convaincre le public de les sauver ? Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.