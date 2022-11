Star Academy 2022 - Slimane tient sa promesse et fait monter les académiciens sur scène

Slimane leur avait la promesse au château, et c'est chose faite. Les académiciens sont aujourd'hui au Zénith d'Orléans pour un concert événement. Ils vivent aujourd'hui leur premier concert aux côtés de Vitaa et Slimane. Une invitation exceptionnelle ! Vont-ils assurer ? La réponse maintenant...