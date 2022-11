Star Academy 2022 - Les élèves chantent "L'envie" de Johnny Hallyday

Cette semaine, Anisha, Tiana, Julien et Stanislas ont été nommés à la suite des évaluations d'impro. Ils chantent ce soir un titre poignant et explosif, "L'envie" de Johnny Hallyday. L'occasion pour eux d'appliquer les conseils des professeurs et de prouver au public qu'ils ont leur place dans l'aventure. Vont-ils convaincre les profs ? Réponse... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.