Star Academy 2022 - Les élèves chantent "On était beau" de Louane

Que serait un prime de la Star Academy sans la collégiale de fin ? Aucune idée ! Enola, Léa, Anisha, Carla, Louis, Cenzo, Chris, Stan et Paola nous offrent leur dernière prestation de la soirée. Ils interprètent le titre "On était beau" de Louane. Une manière pour eux d'encourager leurs camarades nommés cette semaine. Un magnifique message d'au revoir ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.