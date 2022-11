Star Academy 2022 - Les élèves chantent un medley des chansons cultes

Les élèves vont interpréter, chacun en duo, un medley des chansons cultes. Ensemble, Enola et Louis vont interpréter le titre mythique "The Time of My Life" du final de Dirty Dancing. C'est ensuite Louis et Anisha qui interprètent le titre "L'histoire éternelle" du film La Belle et la Bête. Le duo de Chris et Stanislas enchaînent avec le titre "Everybody Needs Somebody" des Blues Brothers. Découvrez leur prestation... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.