Star Academy 2022 - Les élèves découvrent les invités du prochain prime

Chaque prime à ses surprises ! Découvrez les invités du prochain prime de la Star Academy samedi 22 octobre 2022. Lewis Capaldi, Amir, Juliette Armanet, Julien Clerc, Adé et Naps. Afin de choisir les duos, Marlène et Lucie vont tester les tonalités de chacun des élèves. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.