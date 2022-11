Star Academy 2022 - La comédie musicale ! Les élèves, Marlène, Lucie et le coach Joe chantent un medley

Pour célébrer cette magnifique demi-finale, Marlène Schaff, Lucie Bernardoni et le coach Joe se joignent aux élèves pour interpréter un medley. Louis chante d'abord "J'me voyais déjà", ensuite ils interprètent tous ensemble "Une autre histoire" et "Coach". Enola prend le relais avec "Le téléphone pleure" puis Anisha et tout le monde chantent "Allumer le feu". Une ambiance de folie ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.