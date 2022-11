Star Academy 2022 - Les élèves prennent leur premier bain de foule...

"C'est énorme", "Ca fait bizarre, on nous demande des autographes". Les élève sont encore sous le choc de l'accueil reçu par les fans lors de leur sortie : un film en avant-première. Mais ils n'étaient pas les seuls à crier leur mots. Une horde de photographes cherchaient eux aussi leurs regards. Avec en prime : la rencontre avec Aurélie Konaté, une ancienne élève de la Star Ac 2, qui est aujourd'hui comédienne. La vie de Star à commencé. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.