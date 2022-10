Star Academy 2022 - Les évaluations de la deuxième semaine !

Cette semaine, les évaluations sont encore plus redoutées ; et oui, il y aura 4 nommés et 2 personnes éliminées, forcément chacun tente le tout pour le tout pour sauver sa place. Et quand le thème des évaluations est l'opéra, certains sont très stressés. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.