Star Academy 2022 - "Les gens ne te pardonneront jamais". Michaël Goldman recadre Léa

On savait que Léa avait été convoquée par Michaël Goldman. Découvrez les secrets de leur entretien. Entre recadrage et conseils de vie, Monsieur le Directeur trouve les mots justes pour remotiver Léa. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.