Star Academy 2022 - Les nommés sont tombés et les réactions sont difficiles...

Michael Goldman après avoir annoncer qu'il y allait avoir 4 nominés et 2 personnes qui quitteront l'aventure. Et il est de retour avec les résultats des évaluations et les personnes qui seront en danger samedi ! Alors verdict, découvrez qui sont les nommés ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.