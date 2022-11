Star Academy 2022 - Les répétitions inédites de Gims avec Enola et Tiana

Gims est l'un des invités exceptionnels du prime du samedi 29 octobre 2022. Il interprétera un medley de ses plus grandes chansons avec Enola et Tiana ! Une performance qui va rester dans les mémoires de la Star Academy. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.