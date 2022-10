Star Academy 2022 - Lewis Capaldi et Anisha chantent "Someone you loved"

Anisha est la première à se lancer ce soir. Elle nous a tous surpris lors du prime de présentation. Anisha elle a ce don... Celui de nous transmettre des émotions à travers son chant. Et il faut le dire, elle le fait à merveille ! C'est avec le chanteur et musicien écossais Lewis Capaldi qu'elle va chanter. Tous les deux, ils vont interpréter le titre "Someone you loved". Va-t-elle assurer sa prestation ? La réponse tout de suite... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.