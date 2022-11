Star Academy 2022 - L'incroyable cadeau des profs au meilleur élève de la semaine

Les profs ont tranché. La meilleure élève de la semaine est Léa. Et pour fêter cela, ils lui offrent le plus beau des cadeaux. Regardez... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.