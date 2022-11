Star Academy 2022 - Louis chante "Born this way" de Lady Gaga

Cette semaine, Louis était le premier élève à gagner son ticket pour la finale. Il n'est donc pas en danger ce soir. L'occasion pour lui de nous présenter un véritable show digne d'une star et quoi de mieux pour ça que d'interpréter un titre de Lady Gaga. Il chante "Born this way" et enflamme le plateau ! Regardez son show exceptionnel... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.