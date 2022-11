Star Academy 2022 - Louis chante "It's all coming back to me now" de Céline Dion

Ce soir, Louis est accompagné de ses camarades pour interpréter un titre de la star internationale Céline Dion. Il va chanter son titre légendaire "It's all coming back to me now". Une prestation qui s'annonce époustouflante... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.