Star Academy 2022 - Louise Attaque, Julien et Stanislas chantent "J't'emmène au vent"

Ce soir, les élèves ont l'honneur d'accueillir le groupe de pop rock français Louise Attaque. C'est Julien et Stanislas qui vont chanter à leurs côtés le titre "J't'emmène au vent". Une prestation qui s'annonce explosive et entraînante. Regardez tout de suite le résultat... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.