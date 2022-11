Star Academy 2022 - Marc Lavoine et Léa chantent "J'ai tout oublié"

Léa est la troisième nommée à monter sur scène ce soir. Elle aussi a le droit à son duo avec un invité et cette fois-ci, c'est aux côtés de Marc Lavoine qu'elle va chanter son titre "J'ai tout oublié". Léa prend la place de Cristina Marocco le temps d'une chanson et c'est magnifique ! Découvrez leur prestation... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.