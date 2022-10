Star Academy 2022 - Mosimann chante "Dancing on my own"

Mosimann, grand gagnant de la saison 7 de la Star Academy nous fait l'honneur de venir nous interpréter son nouveau titre : Dancing on my own. Le créateur de l'hymne de cette nouvelle saison nous a offert un tableau pop qui a fait danser tout le monde ! Star Academy tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.